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“Sakarya için birlikte çok çalışmaya devam edeceğiz”

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan ve yönetimini konuk eden Başkan Alemdar, “Sakarya’nın kalbi, şehrin merkezi Adapazarı’nın daha da güzel günlere ulaşması için birlikte hareket edeceğiz Türkiye Yüzyılı hedefinin, belediyecilikte ortaya koyacağımız eser ve hizmetlerle Sakarya’nın da yüzyılı olacağına inanıyorum Şehrimiz, hemşehrilerimiz, 16 ilçe 672 mahallemiz için gayretle çalışacağız” dedi

GÜNDEM 17.04.2024, 14:28
“Sakarya için birlikte çok çalışmaya devam edeceğiz”

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan ve yönetimini konuk eden Başkan Alemdar, “Sakarya’nın kalbi, şehrin merkezi Adapazarı’nın daha da güzel günlere ulaşması için birlikte hareket edeceğiz. Türkiye Yüzyılı hedefinin, belediyecilikte ortaya koyacağımız eser ve hizmetlerle Sakarya’nın da yüzyılı olacağına inanıyorum. Şehrimiz, hemşehrilerimiz, 16 ilçe 672 mahallemiz için gayretle çalışacağız” dedi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan ve teşkilat üyelerini konuk etti. Seçim başarısı için Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu’yu tebrik eden, Adapazarı teşkilatına gayretli çalışmaları dolayısıyla teşekkür eden Başkan Alemdar, birliktelik mesajı verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Alemdar, yeni bir Sakarya’nın inşası için iş birliği ve özveriyle çalışacaklarının altını çizdi.

ŞEHRİMİZ İÇİN AŞKLA ÇALIŞMAYA DEVAM

Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde Alemdar’a başarılar dileyen Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, “Bugün AK Parti Adapazarı ailesi olarak Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar’ın misafiri olduk. Nezaketi için teşekkür ediyorum. Tecrübesi, bilgisi, gayreti ile şehrimize değer katacağına inanıyoruz. Gerek teşkilatımız gerekse Adapazarı Belediyesi olarak yanındayız. İnşallah şehrimiz için aşkla çalışmaya, daha güzel günlere birlikte yürümeye devam edeceğiz” dedi.

ESER VE HİZMETLERLE SAKARYA YÜZYILINI BAŞLATACAĞIZ

Sakarya’nın kalbi, şehrin merkezi Adapazarı’nın daha da güzel günlere ulaşması için birlikte çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Alemdar, “Adapazarı Belediye Başkanımız Mutlu Işıksu’ya, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanımız Samet Çağlayan’a, ilçe kadın ve gençlik kolları başkanlarımıza, teşkilatımızın kıymetli üyelerine ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Türkiye Yüzyılı hedefinin, belediyecilikte ortaya koyacağımız eser ve hizmetlerle Sakarya’nın da yüzyılı olacağına inanıyorum. Şehrimizin kalkınması ve vatandaşlarımızın refah seviyesinin artması noktasında projelerimizi hızla hayata geçireceğiz. Şehrimiz, hemşehrilerimiz, 16 ilçe 672 mahallemiz için çalışmaya devam edeceğiz” dedi

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