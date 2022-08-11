Sakarya'dan tarımsal eğitime tarihi imza

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Ekrem Yüce, tarımsal eğitimde tarihi nitelikte 3 protokolü Milli Eğitim Bakan Özer'le imzaladı. Tarım Okulu/Tabiat Akademisi ve Tarım Lisesi için protokolün imza töreninde bir müjdeyi daha paylaşan Bakan Özer, Sakarya'daı tarımı seçen her öğrenciye Büyükşehir tarafından aylık 500 TL burs verileceğini söyledi.SAKARYA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Ziyarette ayrıca Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Milletvekilleri Çiğdem Erdoğan Atabek, Recep Uncuoğlu, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ali İnci, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ve bakanlık yetkilileri yer aldı. Görüşmede 3 başlık ön plana çıktı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi arasında, Tarım Okulu/Tabiat Akademisi ve Tarım Lisesi'nin hayata geçirilmesi için protokol imzalandı. Bakan Özer, ayrıca gün boyu ifade ettiği müjdeyi de burada verdi ve Başkan Yüce'nin bizzat takip edeceği yeni bir protokolle Büyükşehir Belediyesi tarafından bu okullarda liseden itibaren eğitim alacak her öğrenciye aylık 500 TL burs verileceğini açıkladı.

16 DERSLİKLİ TARIM MESLEK LİSESİ

Bakan Özer, ayrıca makamda yapılan ve planlanan yeni projelerle ilgili sunum yapan Yüce'ye şehre özellikle tarım alanında kattığı vizyondan dolayı teşekkür etti.

Ekolojik eğitim tekniğini uygulayacakları Tarım Akademisi'nde çatısız, duvarsız doğayla iç içe eğitim verileceğini ifade eden Başkan Yüce, "Tabiat Akademisinde temiz hava, su, toprak, ağaçlar, yapraklar ve bol hayal gücü var. Çocukların doğasına uygun bir öğretim modeli var" dedi.

Uygulamalı eğitimin verileceği tarım meslek lisesi 16 derslikli olacağını ifade eden Başkan Yüce, Milli Eğitim Bakanlığıyla Sakarya’ya yeni bir tarım okulu kazandırılacağını da müjdeledi. Eğitimin sadece dört duvar arasındaki bilgi akışından ziyade doğayla iç içe, özgürce ve keyifle yapabilmeleri adına Tabiat Akademisi projemizi hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Yüce, "Bu akademiyi çatısız ve duvarsız okul dışı öğrenme ortamı şeklinde hazırladık. Tabiat Akademisi ile öğrencilerin ekosistemle uyum içerisinde tabiatla buluşacağı, yapıp-yaşayıp deneyim ve güven elde edeceği, el becerilerinin, kişisel, sosyal ve duygusal yönlerinin geliştirileceği, birlikte iş yapabilme yeteneğinin güçlendirileceği, değerlerimizin kazandırılacağı ortamlar oluşturacağız. Tabiat Akademisinde temiz hava, su, toprak, ağaçlar, yapraklar ve bol hayal gücü var. Çocukların doğasına uygun bir öğretim modeli var. Çocuk pasif bir öğrenici konumunda değil, bir kâşif meraklı ve araştıran aktif bir birey konumda olabilmesi adına tasarlanmış bir akademi olacak” ifadelerini kullandı.

Yüce, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yapılan çalışmalardan bahsetti.

BÜYÜKŞEHİR'DEN HER BİR TARIM ÖĞRENCİSİNE 500 TL BURS

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ayrıca, Büyükşehir tarafından Sakarya'da ortaokulu tamamlayıp tarım eğitimi almaya başlayan her öğrenciye aylık 500 TL burs verileceği müjdesini paylaştı.

Başkan Yüce'nin koordine ettiği çalışmanın Büyükşehir'in UTÇEM projesi kapsamında yapılacak 3 farklı tarım eğitim kurumunda geçerli olacağı ve yüzlerce öğrenciye destek verileceği ifade edildi.

Bakan Özer, " Bizler bakanlık olarak mesleki eğitimi güçlendirmek adına Türkiye'nin her noktasında güçlü adımlar atıyoruz. Sakarya tarım ve hayvancılık alanında çok güçlü bir şehir. Başkanımız projelerini anlattı ve hepsinin başladığını, sonlanacağını bilmek çok güzel. Büyükşehir Belediyesi, Sakarya'da tarım alanını seçen ve bu alandaki insan kaynağını güçlendirmek için adım atan öğrencilere her ay 500 TL burs verecek, iş kazalarına karşı sigortalarını da yapacak. Aşkla, şevkle sahada çalışan belediye başkanımıza teşekkür ediyorum ve bu imzaladığımız protokolden şeref duyuyorum" diye konuştu.

Ziyaret, Başkan Yüce'nin Bakan Özer'e hediye takdimiyle son buldu.