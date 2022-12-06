Nevşehir'de öğrencilere ücretsiz kurs

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde ‘Sen De Gönüllü Ol Çocukların Eğitimine Destek Ol’ sloganıyla bir araya gelen gönüllü öğrenci ve öğretmenler, ilkokul ve ortaokul öğrencileri için hafta sonları ücretsiz ders veriyor.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM) tarafından geleceğimizin teminatı çocukların eğitimine destek olmak ve onların boş vakitlerini daha verimli geçirmelerine katkı sağlamak amacıyla başlatılan gönüllülük projesi büyük ilgi gördü. Proje kapsamında bir araya gelen, 18-40 yaş grubundaki, çoğunluğu üniversite öğrencisi ve eğitmenlerden oluşan 35 gönüllü ilkokul ve ortaokul öğrencileri için ücretsiz kurs düzenliyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün Paşakonağı içerisinde yer alan dersliklerinde düzenlenen İngilizce, Satranç, Fen Bilgisi ve Matematik, Resim (Karakalem) kurslarına 150 çocuk katılıyor.

Hafta sonu cumartesi ve Pazar günleri düzenlenen kurslar, önümüzdeki aylarda da farklı branşlarda devam edecek.