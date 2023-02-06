Muğla'da deprem bölgesine yola çıktı

Muğla Büyükşehir Belediyesi merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde hissedilen deprem sonrası 20 personel, iki tam donanımlı sismik arama kurtarma görüntüleme cihazı olan AKS ve iaşe araçlarını deprem bölgesine gönderdi.MUĞLA (İGFA) - Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Mersin’de ve daha birçok ilde hissedilen ve birçok binanın yıkıldığı deprem sonrası Muğla Büyükşehir Belediyesi 20 personel, iki tam donanımlı sismik arama kurtarma görüntüleme cihazı olan AKS ve iaşe araçlarını deprem bölgesi için yola çıkardı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından ayrıca ilk etapta bölgede çalışmalarını sürdüren arama kurtarma ekipleri için teknik malzeme gönderildi.

Deprem konusunda tecrübeli ve donanımlı olan ekipleri ile kısa sürede afet bölgesine ulaşmayı hedefleyen Muğla Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda deprem bölgesindeki vatandaşlara ulaştırılmak üzere gerekli desteği sağlamaya devam edecek.