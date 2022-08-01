Mardin’de işler 'yol'unda yürüyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yol sorununu bitirmek için başlatmış olduğu çalışmalarına dört bir koldan hızla devam ediyor.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA) Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, dönem başında kentteki asfaltlama çalışmalarının kenttin dört bir yanında sürmesi ve yol sorununun kalmaması için 4 farklı ihaleye çıktı. Bu kapsamda, Artuklu-Kızıltepe, Ömerli-Yeşilli, Nusaybin-Midyat-Dargeçit, Savur-Mazıdağı-Derik ilçelerinde başlatılan yol çalışmalarının büyük kısmı sona erdi.

Artuklu-Kızıltepe ilçeleri yol yapım çalışmalarında şuana kadar yaklaşık 140 kilometresi tamamlandı.

Ömerli-Yeşilli ilçelerinde şuana kadar 60 kilometre yol çalışması tamamlandı. Nusaybin-Dargeçit-Midyat ilçelerinde 90 kilometre yol çalışması tamamlandı. Mazıdağ ilçesinde yol çalışması bitti. Derik ilçesinde ise Issızbayır yol çalışmaları başlatıldı.

Eylül sonuna kadar 50 kilometre BSK, 700 kilometre sathi kaplama olmak üzere toplamda yaklaşık 750 kilometrelik yol çalışması tamamlanmış olacak.

Parke Çalışmaları

Dönem başında 200 bin metrekare olarak ihaleye çıkılan parke çalışması bitme noktasına geldi. Şuana kadar toplamda 185 bin metrekare parke çalışması bitirildi. Dargeçit ilçesinde 15 bin metrekare parke döşeme yapılarak çalışma tamamlanmış olacak.

Asfalt Plentinde Asfalt Üretimi Başladı

Büyükşehir Belediyesinin kendi imkanları ile kurduğu asfalt plentinde üretim başladı. Plentte saatte 240 ton günlük ise yaklaşık 1500 ton asfalt üretimi hedefleniyor. Geçen hafta üretilen asfalt İlçe Belediyelerin yapmış olduğu yol çalışmaları için yardımda bulunuldu.