Konya’daki Gaziantep Yemek Şenliği’ne sert tepki: “Gaziantep kültürünü lekeliyor”

Konya’da 17-21 Nisan’da gerçekleşecek olan “Gastronomi Günleri Gaziantep Yemek Şenliği”ne Konya Gaziantepliler Derneği Başkanı Prof. Dr. Cengiz Akköz’den çok sert tepki geldi.KONYA (İGFA) - Konya Gaziantepliler Derneği Başkanı Prof. Dr. Cengiz Akköz, 17-21 Nisan’da düzenlenecek “Gastronomi Günleri Gaziantep Yemek Şenliği” adı altındaki ticari faaliyete sert tepki gösterdi. Akköz, “Konya Gaziantepliler Derneği olarak bu şenliğe karşıyız. Bizim kültürümüzü yansıtmadığı gibi ticari faaliyet olarak yöremize ait ürünlerin sergilenmediğini biliyoruz. Konya’da yaşayan Gaziantepliler olarak şenlik adı altındaki bu ticari faaliyete izin verilmemesini yetkililerden talep ediyoruz” dedi.

GAYRİ AHLAKİ VE KONTROLSÜZ

Konya Karatay’da Yeşil Beyaz Spor Merkezi önünde 17 Nisan’da başlayacak “Gastronomi Günleri Gaziantep Yemek Şenliği”nde Gaziantep’in adının kullanılmasının doğru olmadığını ifade eden Konya Gaziantepliler Derneği Başkanı Prof. Dr. Cengiz Akköz, “Buradan Valilik ve Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Karatay Belediyemizi ve Ticaret İl Müdürlüğü’müze çağrıda bulunuyorum. Tamamen gayrihukuki, adaletsiz ve kontrolsüz. Bu tür sergi ve festivaller yöresel derneklerin de izniyle yapılması gerekir. Konyalı vatandaşlarımızın nereden geldiği belli olmayan ürünlerin satıldığı şenliğe itibar etmemelerini öneriyoruz. Konya Gaziantepliler Derneği olarak biz bu tür festivallere biz karşıyız. Kaliteli mal satmıyorlar. Dışardan gelen ne olduğu belli olmayan esnaflar yöremizin kültürünü ve lezzet standardını baltalıyorlar. Bu festivallere müsaade edilmemesini istiyoruz.