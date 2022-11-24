Kocaeli Gölcük'te 'Rotterdam'a teknoloji sınıfı

Kocaeli'de Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Rotterdam İlkokulu bilgisayar sınıfı açılışında öğrencilerle yakından ilgilendi.KOCAELİ (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin teknolojiden daha etkili yararlanabilmesi için başlattığı proje kapsamında Gölcük Roterdam İlkokulu’nda oluşturulan Teknoloji Sınıfı açıldı.

Açılışa Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.

Açılışın ardından Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, son teknoloji ile donatılan sınıf hakkında okul müdüründen bilgiler aldılar. Başkan Sezer, açılış sonrasında bilgisayarlarını kullanmaya başlayan öğrencilerle yakından ilgilendi.

Öğrencilerle birlikte internette dersleri hakkında araştırmalar yapan Başkan Sezer, bilgisayar sınıfının öğrencilere, öğretmenlere ve okula hayırlı, uğurlu olmasını diledi.