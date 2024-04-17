Kayseri'de trafik akışı canlı takip ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Akıllı Trafik Yönetimi’nin gerçekleştirildiği Trafik Kontrol Merkezi’nde, 320 kamera ve 1450 manyetik sensör ile 135 kavşak ve ana arterlerin izlenerek, yaşanabilecek olumsuzluklara anına müdahale imkânı sağlandığını belirtti.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, akıllı trafik yönetimi ile sinyalizasyon sistemine doğrudan müdahale imkânı sağlayan Trafik Kontrol Merkezi projesinde şehir trafiğinin canlı denetlendiğini söyledi.

Güvenli ve akıcı bir trafik için çalışmaların çok yönlü olarak devam ettiğini belirten Başkan Büyükkılıç, bu proje ile birlikte sabah ve akşam saatlerinde taşıt trafiğinin en üst seviyeye çıktığı pik saatlerde trafik sinyalizasyon sistemine direkt müdahale edilebildiğini söyledi.

320 KAMERA İLE KENT TRAFİĞİ CANLI DENETLENİYOR

Büyükkılıç, Trafik Kontrol Merkezi’nde 320 kamera 1450 manyetik sensör ile 135 kavşağın 7 gün 24 saat trafik akışının takibini ve yönetimini yaptıklarını belirtti.

Araç yoğunluğuna göre sinyalizasyon sürelerinin otomatik olarak ayarlanabildiğine dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Trafik Kontrol Merkezi kapsamında 320 adet kameranın sahada kurulması ile kontrol merkezinde operatörler tarafından kent trafiği canlı olarak denetlenebiliyor. Akıllı kavşak altyapısı ile kavşaklar dinamik olarak araç yoğunluğuna göre sinyalizasyon sürelerini otomatik olarak ayarlayabiliyor. Sinyal arızaları, trafik kazaları gibi arıza durumlarında kontrol merkezinden hızlı aksiyon alınması sağlanıyor.”