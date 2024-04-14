Kartepe Teleferiği 114 bin kişiyi zirveye taşıdı

Kocaeli’nin 50 yıllık rüyası olan Kartepe Teleferik Projesinde 25 Mart-15 Nisan tarihleri arasında 114 bin kişi Derbent’ten Kuzuyayla’ya uzanan bu eşsiz deneyimi yaşadı.KOCAELİ (İGFA) - Yarım asırlık hayali gerçek kılan Kartepe Teleferik Hattının ilk sürüş programı 9 Mart’ta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın katılımıyla yapılmıştı.

Kartepe Teleferiğinin Kocaeli için vizyon proje olduğunu ifade eden Başkan Büyükakın, 5 Mart-15 Nisan tarihleri arasında binişlerin ücretsiz olacağını ifade etmişti. 25 Mart’ta Kocaeli halkının kullanımına sunulan teleferik o günden bu yana büyük ilgi gördü. Şehri turizmde bir üst lige taşıyacak Kartepe Teleferiğini 25 Mart-15 Nisan tarihleri arasında Kocaeli ve çevre illerden 114 bin kişi kullandı.

Başkan Büyükakın, teleferiğe gösterilen bu ilgiden dolayı Kocaeli halkına teşekkür etti. Öte yandan Kartepe Teleferiğine binişlerin 15 Nisan’dan itibaren tam 250 TL, öğrenci 100 TL olacağı, diğer tarifelerin ayrıca belirleneceği açıklandı.

SIRADA TELESİYEJ VE KAYAK PİSTLERİ VAR

Teleferik Projesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kartepe’deki çok geniş kapsamlı projesinin ilk adımı olarak değerlendiriliyor.

Kartepe’yi sadece kış aylarında değil yılın 365 günü turizmin merkezi konumuna getirmesi planlanan projede teleferikle birlikte başlayan Kuzuyayla Tesisleri de tamamlanma aşamasına geldi. Kuzuyayla’daki tesislerin tamamlanmasının ardından sırada telesiyej ve kayak pistleri var. Toplamda 3 telesiyej ve 4 kayak pistinden oluşacak tesisle Kocaeli ve Kartepe turizmin parlayan yıldızı olacak.

114 BİN KİŞİ BU EŞSİZ DENEYİMİ YAŞADI

Kartepe Teleferiği ise halkın kullanımına sunulduğu ilk günden itibaren Kocaeli ve çevre illerden gelenlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

25 Mart-15 Nisan tarihleri arasında Kartepe Teleferiği, Derbent ile Kuzuyayla arasında 114 bin kişiyi taşıdı. 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde ise teleferiği kullananların sayısı 80 bini aştı.

Ulaşımpark A.Ş. tarafından işletilen Kartepe Teleferiği, 15 Nisan Pazartesi tarihinden itibaren ücretli olarak hizmet verecek.

Kartepe Teleferiğinde kullanım ücretleri de belirlendi. Buna göre tam ücret 250 TL, öğrenci ücreti ise 100 TL olacak. Diğer tarifeler ise ayrıca belirlenecek. İstasyondan teleferiğe bineceklere QR kodlu bilet verilecek. Bu biletle belirli süre içerisinde her iki istasyondan biniş yapılabilecek. Böylece bir çıkış ve bir iniş için her iki istasyonda ayrı ayrı ücret ödenmeyecek.