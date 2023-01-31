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Kardan kapalı olan Sason'da hastaya 7 saatte ulaşıldı
GÜNDEM 31.01.2023, 18:04
Batman’ın Sason ilçesinde rahatsızlanan 70 yaşındaki vatandaş İlçe Özel İdare ekiplerinin çalışmalarıyla 7 saatte alınarak, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.BATMAN (İGFA) - Batman'ın Sason ilçesine bağlı Yuvalar Köyü'nde beyin ağrısı şikayetleri başlayan 70 yaşındaki Kısmet Barın'ın akrabalarının 112 Acil çağrı merkezini aramalarından sonra yola koyulan ekipler, son günlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapalı olan yolu 7 saatte açarak köye ulaştı.
Köyden hasta vatandaşı alarak 112 Acil Sağlık Hizmetleri Ekibine teslim ettiklerini belirten Sason İlçe Özel İdare Müdürü Şeyhmus Coşkun, ambulansla Sason Devlet Hastanes'ine kaldırılan Barın’ın hastanede tedavi altına alındığını belirtti.
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