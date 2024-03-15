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İpsala’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu!
Edirne İl Jandarma Komutanlığı, İpsala'da tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında bir operasyon düzenledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE
GÜNDEM 15.03.2024, 09:32
Edirne İl Jandarma Komutanlığı, İpsala'da tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında bir operasyon düzenledi.
Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Jandarma ekipleri, Edirne ili İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde E.K. ve M.K. isimli şüphelilerin ev ve eklentilerinde yaptıkları aramada çok sayıda tarihi eser ve silah ele geçirdi.
Ele geçirilenler arasında: 70 adet sikke, 10 adet taş obje, 25 adet metal obje, 1 adet arama dedektörü,
4 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız 7,65 mm çapında tabanca, 58 adet av tüfeği kartuşu, 20 adet 7,65 çapında tabanca fişeği, 6 adet şarjör bulundu.
Olayla ilgili olarak E.K. ve M.K. isimli şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.
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