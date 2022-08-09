İmamoğlu Aşura gününde mateme ortak oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Muharrem Matemi’nin 10’ncu ve aşure gününde Alevi vatandaşları yalnız bırakmadı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Muharrem orucunun 10’uncu ve aşure gününde, Bağcılar Cemevi’nde Alevi vatandaşlarla bir araya geldi. Muharrem Matemi lokması, dede Ali Efe’nin duasıyla dağıtıldı. Bağcılarlı vatandaşların matem lokmasına ortak olan İmamoğlu, kısa bir konuşma yaptı. Muharrem ayının, içinde, insanlık için büyük dersler barındırdığını belirten İmamoğlu, “Kerbela’da yaşanan o büyük acıyı, yüzyıllar geçse de en derinden hisseden, yaşayan ama yaşadığı kadarıyla da dünyaya en güzel duyguları nakşetmeye gayret eden, ‘Önce insan’ diyen, barışı, huzuru, bir arada yaşamın en güzel örneklerini her zaman dilinden dökülen kelimelerde. yaşam prensiplerinde hissettiğim Alevi yurttaşlarımın Muharrem ayındaki bu oruç açma sofrasında bulunmak, gerçekten benim için onurdur, gururdur” dedi.

Bağcılar Cemevi’nde vatandaşların matem lokmasına ortak olan İmamoğlu, “Cemevlerimiz, Alevi vatandaşlarımızın ibadethanesidir. Eşit hizmet, eşit vatandaş anlayışıyla, Alevi vatandaşlarımızın ibadetlerine dönük her türlü hizmet almalarında ‘mış’ gibi yapmayıp, gerçekten bu duyguyu kabul ederek, hissederek, onların yanında olarak, onların ihtiyaçlarına koşmaya hepinizin huzurunda bir kez daha söz veriyorum” dedi.