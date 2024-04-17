İletişim'den manipülatif ABD paylaşımlarına açıklama

İletişim Başkanlığı, ABD’ye ait uçaklarla havada yakıt ikmali ve Müşterek Taarruz Kontrolör eğitimlerine yönelik açıklama yaptı.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin hava sahasında, Amerika Birleşik Devletlerine (ABD) ait uçaklarla gerçekleştirilecek havada yakıt ikmali ve Müşterek Taarruz Kontrolör eğitimlerinin önceden planlandığını ve son dönemde bölgede yaşanan gelişmelerle bir ilgisinin bulunmadığını bildirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 15 ve 17 Nisan tarihlerinde İncirlik Hava Üssü sahasında Türk F-16’ları eşliğinde ABD’ye ait uçaklarla gerçekleştirilecek havada yakıt ikmali ve Müşterek Taarruz Kontrolör eğitimleri, müttefik iki ülke arasında çok daha önce planlandığının altı çizildi. ABD Avrupa Komutanlığı tarafından yapılan açıklamadan da görüleceği üzere, iki ABD Hava Kuvvetleri B-1B Lancer'ının Bomber Task Force 24-2 kapsamında rutin bir eğitim misyonunun parçası olarak 15 Nisan 2024 tarihinde İspanya'nın Morón Hava Üssü'ndeki konuşlandırılmış konumlarından Türkiye İncirlik Hava Üssü'ne uçtuğu bildirildiği kaydedildi.

ABD uçakları, İncirlik'e inmeden önce Türk savaş uçaklarıyla entegre olarak eğitim almakta ve burada Türk Hava Kuvvetleriyle koordineli olarak ek eğitim faaliyetleri gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, "Bu kapsamda bahse konu rutin eğitim faaliyetlerinin son dönemde bölgemizde meydana gelen gelişmelerle bir ilgisi bulunmamaktadır" denildi.