Havada yolcu trafiği yüzde 59 arttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, turizm merkezlerindeki havalimanlarında bu yaz döneminde 32 milyon 440 bin yolcuya hizmet verildiğini açıkladı. Havalimanlarında hizmet verilen yolcu sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59 arttı.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaz döneminde havalimanlarındaki yolcu ve uçak trafiğine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

15 Nisan-15 Eylül tarihleri arasında turizm merkezlerindeki havalimanlarında hareketliliğin arttığını belirten Karaismailoğlu, "Özellikle, Antalya Havalimanı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı, Muğla Dalaman Havalimanı, Muğla Milas-Bodrum Havalimanı, Gazipaşa Alanya Havalimanı ve Kapadokya Havalimanında da hem yolcu hem de uçak trafiğindeki artışlar dikkat çekiyor. Yaz dönemde bu havalimanlarında hizmet verilen yolcu sayısı iç hatlarda 8 milyon 249 bin, dış hatlarda 24 milyon 191 bin olmak üzere toplamda 32 milyon 440 bin oldu. 2021 yılının aynı döneminde 20 milyon 445 bin yolcunun kullandığı havalimanlarımızda geçen yıla göre yolcu trafiğinde yüzde 59 artış yaşandı" dedi.

206 BİN 978 UÇAK TRAFİĞİ GERÇEKLEŞTİ

Uçak trafiğinin iç hatlarda 58 bin 584, dış hatlarda 148 bin 394 olmak üzere toplamda 206 bin 978 olduğunu duyuran Karaismailoğlu, "İzmir Adnan Menderes Havalimanında iç hatlarda 2 milyon 649 bin, dış hatlarda 2 milyon 318 bin olmak üzere, toplamda 4 milyon 967 bin yolcu ağırladık. Antalya Havalimanında da iç hatlarda 2 milyon 826 bin, dış hatlarda 17 milyon 955 bin yolcumuza hizmet verdik. Toplamda ise 20 milyon 782 bin yolcu trafiği gerçekleşti. 20 Ağustosta bu havalimanımızda 194 bin 676 yolcu, 1094 uçak trafiği ile salgın sonrasının rekoru kırıldı. Muğla Dalaman Havalimanında iç hat yolcu sayısı 1 milyon 20 bin, dış hat yolcu sayısı 2 milyon 259 bin olmak üzere, toplam yolcu trafiği ise 3 milyon 279 bin oldu. Muğla Milas-Bodrum Havalimanında 2 milyon 794 bin, Gazipaşa Alanya Havalimanında 410 bin 324 yolcu ağırlandı. Kapadokya Havalimanında da yolcu trafiğinin 207 bin 438 oldu" dedi.

100 yılda yapılacak yatırımları 20 yıla sığdırdıklarını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, ulaşımın her modunda olduğu gibi yapılan yatırımlarla birlikte havalimanlarında kapasitenin arttırıldığına işaret etti.

Avrupa'da havalimanlarında yaşanan kaosa dikkat çeken Karaismailoğlu, Türkiye'de ise havalimanlarında konfor olduğunu, yolcu ve çevre dostu havalimanlarında yolcuların sorunsuz olarak ağırlandığını ifade etti. 26 olan havalimanı sayısının 57ye çıkarıldığının altını çizerek, havacılık sektörüne yapılan yatırımların hız kesmeden devam ettiğini vurguladı.