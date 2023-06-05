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Evliya Çelebi Yolu 100 atlıyla yeniden keşfedildi

GÜNDEM 05.06.2023, 11:47
Evliya Çelebi Yolu 100 atlıyla yeniden keşfedildi

Doğası ve tarihiyle adeta bir açık hava müzesi olan İnegöl’de, 100 atlı 350 yıl sonra Evliya Çelebi Yolunu yeniden keşfe çıktı. Evliya Çelebi’nin hac yolculuğunun ilk bölümlerini oluşturan Ortaköy-Kurşunlu hattında düzenlenen binicilik etkinliği ile 25 farklı şehirden gelen atlı biniciler, 6 saat süren unutulmaz bir yolculuk yaşadı.BURSA (İGFA) - Tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapan ve Osmanlı Devleti’nin kuruluş toprakları olan İnegöl, aynı zamanda pek çok tarihi değeri içerisinde barındırıyor. 350 yıl önce Evliya Çelebi’nin hac yolculuğu sırasında geçtiği ve bu sayede oluşan Evliya Çelebi Yolu da 82 km’lik bir hat üzerinde İnegöl’ün eşsiz doğası, kültürel ve tarihi değerleri arasında yerini alıyor. Türkiye’nin ilk at binme yolu olarak da bilinen bu rota, tarih ve doğayı, macera ve dinlenmeyi bir araya getiriyor. Evliya Çelebi’nin 1671 yılında çıktığı hac yolculuğunun ilk bölümlerini takip eden güzergah, 350 yıl sonra yeniden atlı binicilerin etkinliği ile keşfedildi.

100 ATLI 2 GÜNLÜK ETKİNLİK İLE EVLİYA ÇELEBİ YOLUNU GEZDİ

İnegöl Belediyesi ile birlikte Binicilik ve Kültür Derneği ile Ride 4 Far ekibi iş birliğinde Evliya Çelebi Yolu Atlı Buluşması etkinliği düzenlendi. 3-4 Haziran tarihlerinde 2 gün boyunca gerçekleştirilen buluşmada, 25 farklı şehirden toplam 100 dolayında atlı İnegöl’de buluştu. Cumartesi sabahı Ortaköy’de bulunan at çiftliğinde başlangıcı  verilen etkinlik 2 gün boyunca; Ortaköy, Hamamlı, Gündüzlü, Hacıkara, Yukarıballık, Tahtaköprü, Çitli, Kurşunlu hattı üzerinde günde 6 saat süren atlı turlarla devam etti.

Hem tarihi hem turistik değeri olan bu etkinlik ile İnegöl’ün ve İnegöl’e ait değerlerin tanıtımı amaçlanırken, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da şehir adına önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıldığını ifade ederek; “Bugün şehrimizde çok önemsediğimiz bir etkinliğe imza atıyoruz. Evliya Çelebi yolumuzun tanıtımıyla ilgili yaptığımız etkinlikte atlı buluşmasına sahne oluyor İnegöl’ümüz. Şehrimizde bugün tarihe, kültüre, doğaya, yolculuk edilecek. Tarihi Evliya Çelebi yolunda yaklaşık 100 dolayında atlı binicimiz bu seyahat edecekler, bu güzergahı deneyimleyecekler” dedi.

EVLİYA ÇELEBİ YOLU TÜRKİYE VE DÜNYAYA TANITILIYOR

İnegöl Belediyesi olarak 2016 yılında Evliya Çelebi Yolu ile ilgili çalışmalara başladıklarını kaydeden Başkan Taban, “Burada yaklaşık olarak 82 km’lik bir Evliya Çelebi Yolu güzergahının tanıtılması, turizme kazandırılması noktasında çalışmalar ortaya koymuştuk. Boğazköy, Sungurpaşa, Çavuşköy, Şehitler, Babasultan, Esenköy, Çiftlik, Cerrah, Hocaköy, İsaören, Deydinler, Ortaköy, Hamamlı, Gündüzlü, Hacıkara, Bahçekaya ve Kocayayla Geçidine kadar devam eden yaklaşık 82 km’lik hattı gerek şehir içinden gerek şehir dışı ve yurt dışından gelen ziyaretçilere gezdirerek buralarda ağırlıyoruz. Bugün de İnegöl Belediyesi, şehrimizdeki Binicilik ve Kültür Derneği ile Ride 4 Far ekibi iş birliğinde 100 atlı bu güzergahı gezip keşfedecek. Bugün itibariyle başlayan ve iki gün boyunca devam edecek güzel bir etkinliğe burada imza atıyoruz. Katılan tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyerek güzel vakit geçirmelerini temenni ediyorum” diye konuştu.

“DOĞASEVERLERİ İNEGÖL’E BEKLİYORUZ”

İnegöl’ün doğasıyla ve tarihi güzellikleriyle doğaseverleri beklediğine de vurgu yapan Başkan Taban, “Bu çağrıyı da buradan yapmak istiyorum. Evliya Çelebi, Seyahatnamesinde de İnegöl’e dair çok güzel cümleler kurmuş ve bu geçtiği güzergahlar da sanki özel seçilmiş güzergahlar olarak ifade edebilirim. Önümüzdeki günlerde de Evliya Çelebi Yolunun tanıtılmasıyla ilgili akademisyenlerimiz ve acentelerle bir panel düzenleyerek bu yolun tanıtılması noktasında bir etkinliğimizi daha devreye almış olacağız” açıklamalarında bulundu.

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