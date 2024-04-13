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Enez’de resmi bayramlaşma
Enez’de resmi bayramlaşma 10 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirildi
GÜNDEM 13.04.2024, 11:31
Enez’de resmi bayramlaşma 10 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirildi.
Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Enez Meydanı’nda gerçekleşen bayramlaşmaya Enez Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, siyasi parti temsilcileri, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaş katıldı.
Tutal ve Özkan vatandaşların bayramlarını kutladı.
Tutal, tüm halkın bayramını kutlayarak nice bayramlara ulaşılması temennisinde bulundu.
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