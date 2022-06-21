Cumhurbaşkanı Erdoğan, Johnson ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson iki ülkenin ortak gündemini ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, savunma sanayisinde iş birliği başta olmak üzere, Türkiye-İngiltere ilişkileri ve Rusya-Ukrayna savaşı dahil bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ukrayna'daki tahılın güvenli şekilde ülkeden çıkarılması için mutlaka çözüm bulunması gerektiğini belirtti.