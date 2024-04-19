BİLSEM'lerde bireysel uygulama dönemi

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) bireysel değerlendirme uygulamaları, her yetenek alanı için ayrı ayrı gerçekleştirilecek şekilde planlanarak 27 Mayıs'ta başlayacak.ANKARA (İGFA) - 2023-2024 eğitim öğretim yılında BİLSEM öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulamaları, 10 Şubat-14 Nisan tarihleri arasında tamamlandı.

Ön değerlendirme uygulamaları sonucunda yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin bireysel değerlendirme uygulama randevularına ait giriş belgeleri 15 Mayıs'tan itibaren kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden alınabilecek.

Bireysel değerlendirme uygulamaları her yetenek alanı için ayrı ayrı gerçekleştirilecek şekilde planlanarak 27 Mayıs'ta başlayacak.

BİLSEM'LERDE BİREYSEL DEĞERLENDİRME UYGULAMALARI 27 MAYIS'TA BAŞLAYACAK

Ayrıca ön değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvuruları 22-26 Nisan'da e-İtiraz üzerinden yapılabilecek.