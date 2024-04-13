Başkan Uzun: “Sivasspor, Sivas’ımızın en büyük markasıdır”

Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, deplasmanda oynanacak Trabzonspor-Sivasspor karşılaşması öncesi kırmızı beyazlı taraftarları Trabzon'a yolcu etti.

SİVAS (İGFA) - Trendyol Süper Lig’in 32. hafta maçında Sivasspor deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi Sivassporlu taraftarları Trabzonspor deplasmanına yolcu eden Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, “Taraftar gruplarımızdan bize ulaşan arkadaşlarımız vardı. Otobüs konusunda destek istediler. Biz de destek verdik. Giderken de yanlarında olalım dedik. Arkadaşlarımıza şimdiden hayırlı yolculuklar diliyorum. İnşallah Trabzon deplasmanında Sivasspor’umuz güzel bir başarı elde eder. Gençlerimizde sevinçli bir şekilde tekrar Sivas’ımıza dönerler.” ifadelerini kullandı.

Başkan Uzun, “Özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Bundan sonraki süreçte Sivasspor’umuzun Belediye olarak yanlarında yer alacağız. Mecnun Başkanımızla da Bülent Başkanımızla da konuştuk. Bazı ortak projeleri hayata geçireceğiz. Bundan sonra Sivasspor’un en büyük destekçisi Sivas Belediyesi olacak.” dedi.

“Sivasspor, Sivas’ımızın en büyük markası. Bu markamıza da artık sahip çıkmamızın zamanı geldi.” diyen Uzun, “Tüm Sivaslı iş insanlarımızı, sadece Sivas’ta yaşayan değil Sivas dışında da yaşayan tüm iş insanlarımızı Sivasspor’a desteğe davet ediyorum. Tüm odalarımızı, STK’larımızı, tüm kamu kurumlarımızı destek konusunda iş birliğine davet ediyorum.” şeklinde konuştu.

Sivasspor taraftarları ise yaptıkları açıklamada, “Başkanımız Dr. Adem Uzun deplasman konusunda olsun, stadyumdaki doluluk konusunda olsun Sivasspor’a sahip çıkmak için elini taşın altına koydu. Desteklerinden dolayı Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.” dediler.