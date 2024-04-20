Başkan Şadi Özdemir CHP Yerel Yönetimler Çalıştayı’na katıldı

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, CHP Genel Merkezi’nin yerel seçimlerin ardındandüzenlediği Yerel Yönetimler Çalıştayı’na katıldı. 2 gün sürecek çalıştayda, seçim sürecindeki başarılı deneyimler ve CHP’li belediye başkanlarının yapacağı çalışmalar ele alınıyor.BURSA (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi’nin düzenlediği CHP Yerel Yönetimler Çalıştayı Ankara’da yapılıyor. CHP’li belediye başkanları, il ve parti yöneticilerinin yer aldığı çalıştaya Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de katılıyor.

Çalıştay öncesi, belediye başkanları ve parti yönetimi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığındaAnıtkabir’i ziyaret ederek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e minnet ve saygılarını ifade ettiler.

CHP Genel Merkezi'nde yapılan ve 2 gün sürecek olan çalıştayın açılış konuşmasını yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel muhafazakar ve milliyetçi demokratlardan oy alarak yerel seçimlerden birinci parti olarak çıktıklarını ifade etti. Özel, şöyle konuştu:"En zor zamanlarda görevlerini layıkıyla yapıp, en iyi kamu görevlerini liyakatle, şeffaf, açık bir şekilde yapan ve geçmişte yerel yönetimlerde görev alıp bugün bu salonu hınca hınç dolduracak kadar çok mazbatayı almamızı sağlayan tüm belediye başkanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.Yerel seçimlerin sonunda 14 tane büyükşehiri, 21 il merkezini kazanarak toplam 35 ilde belediyeleri kazandık ve en yakın partiden 11 fazla il belediyemiz var. 314 ilçede, 60 beldede, 409 belediyeyi hep birlikte kazandık. Yüzde 38 oy oranına ulaşarak partimizi hep birlikte birinci parti yaptık. Partimiz artık toplumun her kesiminden oy alabilen bir siyasi partidir. Büyük bir başarı elde ettik.Böyle bir günde 650 kişilik salonda, seçilmiş belediye başkanları ve il başkanlarıyla birlikte bu salonu hınca hınç doldurabilmenin, koltuklarında oturan her bir kişinin ilçe seçim kurullarından il seçim kurullarından aldıkları mazbatalarıyla seçilmiş CHP'li olmasının gururunu yaşıyorum.”

Seçimleri “Türkiye İttifakı”nın kazandığını söyleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Türkiye İttifakı'nın belediye başkanlarına selam olsun” dedi.

Türkiye'nin geleceğine yatırım yapıldığını vurgulayan Özel, “ 4 yıl bakacağım nasıl yönetilir diye. Kötü yönetirsen geri çekerler. Her geçen gün iktidara yürüdüğümüzün bilinciyle, ciddiyetiyle ve sorumluluğuyla davranmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel’in konuşmasının ardından devam eden çalıştayda 31 Mart Yerel Seçimleri’nden sonra Türkiye’de CHP’yi birinci parti yapan Türk halkı için yapılacak çalışmalar ele alınıyor. Geçmişte belediyecilik hizmetleri ile ilgili deneyimlerin de paylaşılacağı çalıştayda, gerçekleştirilecek alan çalışmalarında iseyol haritaları konuşulacak.