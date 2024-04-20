Son Dakika

Başkan Hürriyet ilk mecliste alkışlarla karşılandı

İzmit Belediyesinde yeni dönemin ilk meclis toplantısı gerçekleşti

GÜNDEM 20.04.2024, 15:15
Başkan Hürriyet ilk mecliste alkışlarla karşılandı

İzmit Belediyesinde yeni dönemin ilk meclis toplantısı gerçekleşti. CHP Meclis üyelerince alkışlarla karşılanan Başkan Hürriyet birleştirici mesajlar vererek, “400 bin İzmitliye hizmet etmek için çok çalışacağımıza söz veriyoruz” dedi

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesinin 2024 yılı Nisan ayı meclisi gerçekleşti. Fatma Kaplan Hürriyet’in başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısı belediye meclis salonunda yapıldı. Salona girişte alkışlarla karşılanan Başkan Hürriyet, tüm Meclis üyeleriyle tek tek selamlaştı. Meclis toplantısında 34 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

“RANTIN DEĞİL HALKIN BELEDİYESİYİZ”

Yeni dönemin ilk meclis toplantısında konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Hep birlikte güzel bir döneme başlıyoruz. Bütün İzmitlilere bize olan güvenleri için teşekkür ediyoruz. 2019 yılında Gülümse İzmit diyerek yola çıktık. Şehrimizin her köşesine umut taşımak için yola çıktık. Bu gülümsemenin şehrimizde daha da yayılacağını umuyoruz. Seçim döneminde de belirttiğimiz gibi rantın değil halkın belediyesiyiz.

“ÇOK İŞİMİZ OLDUĞUNU BİLİYORUZ”

Güçlü Başkan, Güçlü Meclis sloganı ile şehrimiz için en iyi kararları alacağımıza inanıyoruz. Artık bu sloganın içerisine parti ayırmaksızın bütün meclis üyelerini dahil ediyorum. Kentin yararına, halkımızın ihtiyacı olan hizmetlere oy birliği ile dayanışma duyguları ve yapıcı muhalefet duyguları ile destek vereceğine inanıyorum. Bu yeni dönemde de sizlerin katkısı ile İzmit’imizi daha modern ve yaşanabilir yer yapma iddiamızdan da vazgeçmeyeceğiz. Meclis üyelerimiz ve İzmitlilerimiz ile el ele vererek daha çok işimiz olduğunu biliyoruz. Yeni dönemin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.

“YENİ BİR SAYFA AÇIYORUZ”

Görevde 5 yılı geride bıraktık. Şeffaf ve hesap verilebilir bir yönetim anlayışımı geride bıraktık. Kimseye ayırt etmeden, adil bir şekilde kentimize hizmet etmeye çalıştık. Yaşanmışları geçmişte bırakıp geleceğe yeni bir sayfa açıyoruz. Maalesef geçmiş dönemde burası zaman zaman kentin seçilmiş başkanını karaladığı, iftira attığı birleşimlere sahne oldu. Vatandaşlarımız bunun cevabını seçimde verdi. Yeni dönemde bunların yaşanmayacağına inanıyoruz. 

“KİMSENİN İYİ NİYETİNDEN ŞÜPHEMİZ YOKTUR”

400 bin İzmitliye hizmet etmek için çok çalışacağımıza söz veriyoruz. Bütün meclis üyelerimizi iş birliği yapmaya davet ediyoruz. Farklı dünya görüşü ve siyaset anlayışına sahip olabiliriz. Bu mecliste yer alan bütün herkesin ortak aklı işleteceğine inanıyoruz. Kimsenin iyi niyetinden şüphemiz yoktur” dedi.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 32 87
2. Fenerbahçe 32 85
3. Trabzonspor 32 52
4. Beşiktaş 33 51
5. Rizespor 32 48
6. Başakşehir 32 46
7. Kasımpasa 32 46
8. Alanyaspor 33 45
9. Sivasspor 32 44
10. Antalyaspor 32 42
11. A.Demirspor 32 40
12. Samsunspor 32 38
13. Ankaragücü 33 37
14. Kayserispor 32 37
15. Konyaspor 33 36
16. Karagümrük 33 33
17. Hatayspor 32 33
18. Gaziantep FK 32 31
19. Pendikspor 32 30
20. İstanbulspor 33 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 30 68
2. Göztepe 31 63
3. Kocaelispor 30 52
4. Ahlatçı Çorum FK 30 52
5. Sakaryaspor 30 51
6. Bodrumspor 30 49
7. Bandırmaspor 31 47
8. Boluspor 30 46
9. Gençlerbirliği 30 44
10. Erzurumspor 30 41
11. Manisa FK 31 36
12. Keçiörengücü 30 36
13. Şanlıurfaspor 30 34
14. Ümraniye 30 34
15. Tuzlaspor 31 33
16. Adanaspor 30 32
17. Altay 31 15
18. Giresunspor 31 7
Takımlar O P
1. M.City 32 73
2. Arsenal 32 71
3. Liverpool 32 71
4. Aston Villa 33 63
5. Tottenham 32 60
6. Newcastle 32 50
7. M. United 32 50
8. West Ham United 33 48
9. Chelsea 31 47
10. Brighton 32 44
11. Wolves 32 43
12. Fulham 33 42
13. Bournemouth 32 42
14. Crystal Palace 32 33
15. Brentford 33 32
16. Everton 32 27
17. Nottingham Forest 33 26
18. Luton Town 33 25
19. Burnley 33 20
20. Sheffield United 32 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 78
2. Barcelona 31 70
3. Girona 31 65
4. Atletico Madrid 31 61
5. Athletic Bilbao 32 58
6. Real Sociedad 31 50
7. Valencia 31 47
8. Real Betis 31 45
9. Villarreal 31 39
10. Getafe 31 39
11. Osasuna 31 39
12. Las Palmas 32 38
13. Sevilla 31 34
14. Deportivo Alaves 31 32
15. Mallorca 31 31
16. Rayo Vallecano 31 31
17. Celta Vigo 32 31
18. Cadiz 31 25
19. Granada 32 18
20. Almeria 31 14