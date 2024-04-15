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Başkan Erkan Aydın ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi
Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, ilk resmi ziyaretini Osmangazi Kaymakamı Ali Partal’a gerçekleştirdi
GÜNDEM 15.04.2024, 15:06
Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, ilk resmi ziyaretini Osmangazi Kaymakamı Ali Partal’a gerçekleştirdi.
BURSA (İGFA) - 31 Mart Yerel Seçimlerinde yüzde 46,36 gibi yüksek bir oy oranıyla Osmangazi Belediyesi’nin yeni başkanı olan Erkan Aydın, bir yandan tebrik ziyaretlerini kabul ederken, diğer yandan da ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Osmangazi Kaymakamı Ali Partal’ı makamında ziyaret eden Başkan Aydın, “Başta valimiz ve kaymakamımız olmak üzere, ilçemize değer katacak projeler için ilimizin tüm kurumlarıyla istişare içerisinde olacağız” dedi.
Gerçekleşen ziyarette Osmangazi Kaymakamı Ali Partal da, Başkan Aydın’a hayırlı olsun dileklerini ileterek, görevinde başarılar diledi.
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