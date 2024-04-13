Başkan Er'den taziye ziyareti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, HÜDA PAR Malatya eski İl Başkanı Mehmet İlker Dönmezer’in vefatı nedeniyle HÜDA PAR Malatya İl Başkan Vekili Şahin Arslan ve parti yönetimine başsağlığı ziyaretinde bulundu.

MALATYA (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, HÜDA PAR Malatya İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada “Mehmet İlker Dönmezer’in geçirdiği kalp krizi sonucu vefat haberini üzüntüyle aldığını dile getirerek, başta ailesi olmak üzere, parti yönetimine, yakınlarına ve sevdiklerine başsağlığı dilediğini” ifade etti.

BAŞKAN ER’E VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

İnönü Caddesi’ndeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya’nın ayağa kalması noktasında yoğun mesai harcayacaklarını söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İnönü Caddesi’nde vatandaşların yoğun ilgisi ve sevgisiyle karşılandı. Özellikle gençlerle sohbet eden Başkan Er, gençlere gelecek yarınları hakkında nasihatlerde bulundu. Esnafları tek tek ziyaret eden Başkan Er, ‘Hayırlı İşler’ dileğinde bulunarak, kendisine gelen istek ve talepleri de dinlemeyi ihmal etmedi.

Başkan Er, “Malatya için çok yoğun bir mesai harcayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Malatya’nın eski günlerine dönmesi ve şehrimizin ayağa kaldırılması için gereken her türlü çaba ve gayreti göstereceğimizden vatandaşlarımız emin olsun. Memleketimize yapılacak çalışmaların bilincindeyiz. Bunun için gereken sorumluluğun farkındayız. Malatya’mızın geleceğini inşa edeceğiz” dedi.

Öte yandan karşılarında Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’i gören esnaf ve vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.