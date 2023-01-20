Bakan Özer, yarıyılı müjdelerle İstanbul'dan kapattı

İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde gerçekleşen törende hastane sınıflarındaki çocuklarla buluşan Özer, öğrencilere karnelerini verdi.İSTANBUL (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılı birinci döneminin sona ermesi dolayısıyla düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı

Karne töreninde tüm öğrenci ve öğretmenlere teşekkür ederek iyi tatiller dilediğini belirten Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bugün iki sürprizleri olduğunu söyledi.

Birinci sürprizin karne alan tüm öğrencilere hediye edilen kitap olduğunu belirten Özer, "81 il ve 922 ilçede tüm öğrencilerimize karneyle birlikte bir kitap hediyemiz var. Dolayısıyla öğrencilerimizden istirhamımız, kendilerine hediye edilen kitapları bu 15 gün içinde okumaları. İkincisi; geçen yaz ilk kez bilim, sanat, matematik ve İngilizce yaz kursları açmıştık. Yaklaşık 1 milyon öğrencimiz bu kurslardan yararlanmıştı. Bu sene de bu iki haftalık tatilde kış kursu açıyoruz. Yine bilim, sanat, matematik ve İngilizce alanları olmak üzere tüm öğrencilerimizi bu kış kurslarına bekliyoruz. 6 Şubat'ta da okul öncesi öğrencilerimizi bir sürpriz bekliyor. Artık 6 Şubat'ta tüm okul öncesi öğrencilerimize yemeklerini ücretsiz olarak ulaştıracağız. Yani Millî Eğitim Bakanlığı olarak sosyal devlet olmanın tüm imkânlarını, vatandaşlarımıza seferber etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bir de ortaöğretimdeki seçmeli derslerle ilgili bir uzatma haberimiz var: 31 Ocak'a kadar öğrencilerimiz seçmeli derslerini seçeceklerdi. Bu tarihi, 10 Şubat'a kadar uzatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra çocuklarla tek tek sohbet eden ve isteklerini soran Bakan Özer, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Bakan Özer, öğretmenler odasını ziyaret ederek hastane sınıflarındaki eğitimcilerle bir araya geldi.