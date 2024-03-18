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Arnavutköy-Havalimanı metro hattı yarın açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'u bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla da donattıklarını belirterek, 19 Mart Salı günü Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arasında 14 kilometrelik yeni metro hattını hizmete açacaklarını duyurdu.İSTANBUL

GÜNDEM 18.03.2024, 17:48
Arnavutköy-Havalimanı metro hattı yarın açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'u bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla da donattıklarını belirterek, 19 Mart Salı günü Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arasında 14 kilometrelik yeni metro hattını hizmete açacaklarını duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, ülke genelinde şehir içi raylı sistem hatlarının 416 kilometrelik kısmını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yaptığını belirterek, İstanbul, Kocaeli ve Bursa'da toplam 60,7 kilometre raylı sistem hattının yapım çalışmalarına devam ettiklerini açıkladı. Bakanlık olarak İstanbul'da toplam 147,7 kilometre uzunluğunda olan 7 raylı sistem hattının da İstanbulluların hizmetine sunulduğunu bildiren Uraloğlu, "Marmaray'ın yanı sıra Levent-Hisarüstü Metrosu, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu, Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu ve daha nice proje bizim tarafımızdan yapıldı. İstanbulu bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla da donattık. Amacımız çok daha fazlasını İstanbullu vatandaşlarımıza kazandırmak" dedi.

ARNAVUTKÖY'DEN İSTANBUL HAVALİMANI VE ZİNCİRLİKUYUYA KESİNTİSİZ ULAŞIM

Bu kapsamda yapılan Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattının da çalışmalarının tamamladığını açıklayan Bakan Uraloğlu, 14 kilometrelik yeni metro hattının yarın hizmete alacaklarını bildirdi. Hattın Arnavutköy, Taşoluk, İstanbul Havalimanı Kargo ve İstanbul Havalimanı Terminal olmak üzere 4 istasyondan oluştuğunu söyleyen Uraloğlu, "Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ile Arnavutköy ilçemizi Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ile bağlamış olacağız. Böylece Arnavutköyden İstanbul Havalimanı ve Zincirlikuyuya kadar kesintisiz ulaşım sağlanmış olacak. Ayrıca yarın hattın açılması ile birlikte Bakanlığımızın İstanbula kazandırdığı raylı sistem hatlarının uzunluğu da 161,7 kilometreye ulaşacak, İstanbulun toplam raylı sistem ağı uzunluğu ise 362 kilometreye çıkacak "dedi.

Bakan Uraloğlu, Arnavutköy'den İstanbul Havalimanı Hattı ile birlikte bu hattın devamı olan Halkalı-Kayaşehir-İstanbul Havalimanı Kesiminin tünellerinin birlikte tamamlandığını açıkladı. Hatların tünellerinin çapı 6,60 metre olan 6 adet Tünel Açma Makinası (TBM) ile açıldığını kaydeden Uraloğlu, toplam 55 bin 600 metrelik hat tünelinin rekor ilerlemeler sağlanarak tamamlandığını söyledi. Uraloğlu, İstanbul Havalimanı metrolarında İstanbulda ve Türkiyede, metrolarda ilk defa kullanılan demiryolu hat altyapı sistemini kullandık. Beton fabrikasında özel olarak üretilen beton plaklar hassas bir şekilde tünele yerleştirildi. Raylar bunun üzerine sıfır hata ile yerleştirildi. Yerinde dökülen beton seçeneğine göre demiryolu hattında yüksek hassasiyet sağlayan bu yöntem ile hat boyunca daha sessiz ve daha konforlu tren sürüşü standardını sağladık. Böylece kent içi metrolarda son zamanlarda dünyada kullanılmaya başlayan bu farklı altyapı ile metro standartlarını bir adım daha ileriye taşıdık diye konuştu.

SEYAHAT SÜRESİ 8 DAKİKAYA İNECEK  
Bakan Uraloğlu, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı hattının yarını hizmete açılması ile Arnavutköyden İstanbul Havalimanı'na ulaşımın 8 dakikaya düşeceğinin de altını çizdi.

Ayrıca hattın İstanbul Havalimanından diğer metro hatlarına entegre olacağını kaydederek bu sayede Arnavutköy ile Göktürk arasının 20 dakikaya Arnavutköy ile Kağıthane arasının ise 32 dakikaya düşeceğini söyledi.

Bakan Uraloğlu, Arnavutköy ile Gayrettepe arasının da metro konforu ile 41 dakikada aşılacağını vurguladı.

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