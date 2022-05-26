Türkiye’de pazar payını hızla artıran e-ticaret 381 milyar TL’ye ulaştı
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de pazar payını artıran e-ticaret de yapılan son araştırmalara göre, genişlik olarak toplam 381 milyar TL’ye ulaştı.
İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde pazar payı büyüklüğü giderek hızla artarken toplam 381.5 milyar TL'ye ulaşan pazarda her gün yeni bir oyuncu pazara dahil oluyor.
E-ticaret, satıcıların ilgi odağı olmayı sürdürürken pazara yeni giren aktörler yüksek satıcı komisyonlarını düşürmeyi hedefliyor.
Nüfusun yüzde 72'si internet kullandığı Türkiye’de dünyaya paralel olarak online alışveriş pazar payı hızla giderek artırıyor. Pazar payının artmasıyla birlikle bu sistemin içinde yenilikleriyle ihtiyaç duyulan yeni oyuncular da sektöre dahil oluyor.
Online alışverişte yenilikleri beraberinde getirmeyi hedefleyen Migoo, yenilikçi yaklaşımları ve fiyat politikası ile dikkatleri üzerine çekiyor.
Online alışveriş sektöründe bir çok aktörün olduğunu ve pazara yeni bir slogan ve yeni kurallarla gireceklerini belirten Migoo yöneticileri, en iddialı oldukları alanın komisyon oranlarında getirecekleri yeni kurallar olduklarını belirterek, klasik alışverişte kazanılan tecrübeleri bu dünyayı oluştururken perakende alışverişte kazandığı yılların tecrübesini şimdi internet ortamına taşımayı hedefliyor.
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