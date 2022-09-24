TOBB 2023 yılı fuar takvimini yayımladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2023 Yılı Fuar Takvimi’ni yayımladı. Türkiye genelinde, 2023 yılında 345 fuar organize edilecek. TOBB tarafından önümüzdeki yıl 113’ü uluslararası olmak üzere 345 fuarın yapılmasına izin verildi.Mehmet UZEL (ANKARA İGFA)

2023 yılında en yoğun fuar programı, 53 fuarla Mayıs ayında olacak. Mayıs ayından sonra yoğunlukla, Eylül (50) ve Ekim (50) aylarında fuar düzenlenecek. Gelecek yıl düzenlenecek 345 fuarın illere göre dağılımında sırasıyla; İstanbul 201, İzmir 25, Antalya 21, Bursa 14, Ankara 11 ve Van 10 fuar ile dikkat çekiyor.

2023’te Tarım ve Hayvancılık sektöründe 36, Gıda sektöründe 22, Eğitim sektöründe 21, İnşaat Malzemeleri sektöründe 15, Hazır Giyim ve Konfeksiyon sektöründe 13, Tıp ve Tıbbi Cihazlar sektöründe 2, Enerji konusunda 11, Mobilya sektöründe 10, Turizm sektöründe 9 fuar yapılacak.