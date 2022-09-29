Tayvanlı akıllı makine üreticileri Türk sanayicileri ile buluştu

Takım tezgahı ihracatında dünyada ilk 5 ülke arasında yer alan Tayvan, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde açılan MAKTEK fuarında akıllı takım tezgahlarını tanıttı.İSTANBUL (İGFA) - Taiwan Smart Manufacturing standında Accutex, Ccutex, Chevalier, Tongtai, Vision Wide, YCM, Honor Seiki, Victor Taichung’un da aralarında bulunduğu 12 Tayvanlı akıllı makine üreticisi, çözümlerini 360 VR teknolojisi ile sergilediler.

Tayvan standının açılışında konuşan Tayvan Ekonomik ve Kültür Misyonu Temsilcisi Volkan Chih-Yang Huang, “Tayvan, Türkiye'nin elektrikli araçlar, yeşil enerji, savunma ve daha birçok sektördeki gelişimine güçlü bir destek sağlayabilir. İki tarafın da endüstriyel gelişimini tamamlayıcı avantajları sayesinde Türkiye'nin tüm bölgede üretim merkezi olma yolunu açmasını sağlayacak en iyi akıllı ortağın Tayvan olacağına inanıyoruz.” dedi.

Takım tezgahı ihracatında dünyada ilk 5 ülke arasında yer alan Tayvan, BT ve telekom ekipmanlarının yanı sıra komple takım tezgahı tedarik zincirlerinde de güçlü bir geçmişe sahip. Tayvan, gelişmiş endüstriyel makine modelleri ve piyasadaki bazı takım tezgahları dahil olmak üzere, bir dizi yüksek teknoloji ürününe ev sahipliği yapıyor. Tayvan’da üretilen takım tezgahlarının yaklaşık yüzde 75'i dünya çapında 180'den fazla ülkeye ihraç ediliyor.

2021 yılında Tayvan makine ürünlerinin ihracat değeri yıllık yüzde 31,7 artışla 27,53 milyar dolar oldu. 2022 yılı Ocak-Haziran ayları arasında ihracat değeri 2021 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 14 artarak 1,45 milyar dolara yükseldi.

Tayvan 2022 yılının ilk sekiz ayında Türkiye'ye 167.684 milyon dolar değerinde akıllı takım tezgahı sevkiyatı gerçekleştirdi. Bu değer, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,8 gibi önemli bir artışı işaret ediyor.