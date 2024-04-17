Orta Doğu’daki savaş, altın fiyatlarına nasıl yansıyacak?

İsrail ve İran arasındaki tansiyon hafta sonu doruk noktasına ulaştı. İran, İsrail'e ilk kez doğrudan saldırı gerçekleştirdi. Ortadoğu'da yaşanan yüksek gerilimin altın fiyatlarına nasıl yansıyacağı ise merak konusu oldu.MUSA YEŞİLDAĞ/Esmanur GÜLBAHAR/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Altın haftanın ilk işlem gününe pozitif başladı.

Kuyumcu esnafı Bursa Kapalı Çarşı’daki güncel altın fiyatlarını Herkes Duysun muhabiriyle paylaşarak, “Altın’da 2 bin 570 liraya 24 ayar satışımız var. 2 bin 480 liraya da 22 ayar Adana burması satıyoruz. Cumhuriyet altınını 17 bin 700 liraya satarken 16 bin 700 liraya da geri alıyoruz. Çeyrek altın birim fiyatı 4 bin 500 lira, geri alış fiyatı ise 4 bin 250 lira.” dedi.

MÜŞTERİ HANGİ ALTIN TÜRÜNÜ TERCİH EDİYOR?

Bu sene altının yukarı yönlü ivme kazanmasından dolayı müşterilerin yatırım amaçlı düşündükleri için işçiliği olmayan Adana burması bilezik gibi ürünleri tercih ettiklerini belirten kuyumcu esnafı, külçe altının da bu yıl oldukça revaçta olduğunu söyledi.

“BİR TOPRAK BİR DE ALTIN KAYBETTİRMEZ”

Kuyumcu esnafı, “Yaklaşık 1 buçuk aydır altın yukarı doğru bir seyir halinde olduğu için bu senenin, altın senesi olacağını tahmin ediyoruz. Birim fiyatlarının 3 bin 200 TL’ye kadar ivme yapacağını düşünüyoruz. Bir toprak bir de altın kaybettirmez.” şeklinde konuştu.