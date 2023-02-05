Mersin Büyükşehir 'en çevreci' filosuna ulaştı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Karsan ile en çevreci toplu taşıma filosuna ulaştı. 41 adetlik son teslimatla 272 adetlik dev araç teslimatını tamamladı.MERSİN (İGFA)- Karsan, Avrupa pazarındaki büyüme hamlesinin yanında Türkiye’deki faaliyetlerine de hızla devam ediyor.

Türkiye’deki yerel yönetimlerin de filolarını en yeni teknolojiye sahip gelişmiş modelleriyle yenilemelerine tam destek veren Karsan, bu kapsamda bir ihalenin daha teslimat sürecini tamamladı.

Geçen yıl Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı çevreci araç alımı ihalesini 205 adet Menarinibus Citymood ile kazanan Karsan, 41 araçlık son partiyi de teslim etti.

3 YIL BOYUNCA BAKIM VE SERVİS HİZMETİ VERECEK!

67 adet çevre dostu ATAK ile toplam 205 adet 12m ve 18 m CNG’li Citymood otobüsü kapsayan araç alım ihalesinde Karsan, 41 adetlik son teslimat ile süreci tamamlamış oldu. Karsan, ihale kapsamında ayrıca 3 yıl boyunca da araç bakım ve onarım hizmetlerini de üstlenecek.

Karsan CEO’su Okan Baş, “İleri teknolojiyle donattığımız modellerimizle ulaşımın geleceğine yön veriyoruz. Bu kapsamda kentlerin toplu ulaşım çözümlerine destek sağlamaya devam ediyoruz. Bu teslimatla birlikte, Mersin’in, büyükşehir belediyeleri arasında en genç ve çevreci toplu taşıma filosuna sahip olmasına vesile olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.