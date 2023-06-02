Ticaret Bakanlığı son dönem dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, Mayıs’ta dış ticaret açığı 12,7 milyar dolar oldu. Yılın ilk 5 ayında ise dış ticaret açığı 56,1 milyar dolara ulaştı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mayıs ayı ihracatının yüzde 14,4 artışla 21,7 milyar dolar olduğunu belirterek, "Bu, tüm zamanların en yüksek mayıs ayı ihracat değeridir" dedi.

https://twitter.com/mehmedmus/status/1664540663172456449

Bu arada Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre 2023 yılı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre;

İhracat, ,4 oranında artarak 21 milyar 651 milyon dolar, İthalat, ,0 oranında artarak 34 milyar 312 milyon dolar, Dış ticaret hacmi, ,3 oranında artarak 55 milyar 963 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2023 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre;

İhracat, %0,2 oranında artarak 102 milyar 521 milyon dolar, İthalat, %8,9 oranında artarak 158 milyar 625 milyon dolar, Dış ticaret hacmi, %5,3 oranında artarak 261 milyar 146 milyon dolar olarak gerçekleşti.