GÜSOD'da Turgay Şahan dönemi

Güvenlik Servisleri Organizasyon Derneği (GÜSOD) Olağan Genel Kurulu'nda Turgay Şahan başkanlığa seçildi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da gerçekleştirilen GÜSOD genel kurulunda yönetim kurulu başkanlığı görevine TAV Özel Güvenlik Hizmetleri A.Ş Genel Müdürü Turgay Şahan seçildi.

Görevi Murat Kösereisoğlu'ndan devralan Şahan, “Kurulduğu günden bu yana ülkemizin özel güvenlik sektörü gelişim sürecine destek veren derneğimizin; faaliyetlerine çok değerli katkıları olan Sayın Kösereisoğlu’na çok teşekkür ediyorum.

Şahsım ve yeni yönetim kurulu üyelerimiz; görev periyodumuz süresince, derneğimizin kurumsal yapısını güçlendirme çalışmalarımıza, yasa ve mevzuat düzenlemelerinde etkin rol üstlenme gayretlerimize ve özel güvenlik görevlilerinin özlük haklarındaki iyileştirme çalışmalarımıza aynı kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.