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Güney Amerika ve ABD’nin anahtarı Kolombiya

EKONOMİ 05.02.2023, 19:10
Güney Amerika ve ABD’nin anahtarı Kolombiya

Türk ihracatçısı Kolombiya’ya dış ticaret açığımızı düşürmeye gidiyor.İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin Kolombiya’ya karşı dış ticaret açığı 2022 yılında yüzde 69’luk artışla 1,2 milyar dolardan 2,2 milyar dolara çıktı. Kolombiya’nın ithalatının yüzde 38 arttığı dönemde, Türkiye bu artıştan payını alamadı. Türk ihracatçıları bu kötüleşen tabloyu düzeltmek, Kolombiya’ya dış ticaret açığımızı düşürmek için 27-30 Mart 2023 tarihleri arasında Kolombiya seferine çıkıyor.

Türkiye’ye 2022 yılında 254 milyar dolar döviz kazandıran Türk ihracatçıları, Ticaret Bakanlığı’nın 2023 yılı için ortaya koyduğu “Hedef Pazarlar Stratejisi ve Uzak Ülkeler Stratejisi”yle uyumlu olarak ihracat stratejilerini şekillendiriyor.

Ege İhracatçı Birlikleri, Ticaret Bakanlığı Koordinasyonunda, Türkiye İhracatçılar Meclisi’yle iş birliğinde, tüm sektörleri kapsayan genel nitelikli Ticaret Heyeti organizasyonuyla Türkiye’den Kolombiya’ya ihracatı kısa vadede 750 milyon dolara çıkarmayı hedefliyor.

Türkiye’den Kolombiya’ya ihracatta Çelik, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri, İnşaat, Elektrik ve Elektronik, Tekstil ve Hammaddeleri, Makine ve Aksamları, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri ve Demir ve Demir Dışı Metaller sektörlerinin daha güçlü olduklarını paylaşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türk ihracatçılarının Kolombiya’ya 2022 yılında 303 milyon dolar ihracat yaptıklarını, 2022 yılında Türkiye’nin genel ihracatının yüzde 13 artmasına karşın, Kolombiya’ya ihracatta yüzde 26’lık kan kaybı yaşandığını hedeflerinin bu kötü gidişi tersine çevirmek olduğunu dile getirdi.

Kolombiya’nın ithalatı artarken Türkiye payını alamadı

Kolombiya’ya ihracatta 750 milyon dolar hedef belirlediklerini, Kolombiyalı ithalatçılarla, Türk ihracatçılarını ikili iş görüşmeleri zemininde buluşturmak istediklerini aktaran Eskinazi, “Türkiye-Kolombiya arasındaki dış ticarete baktığımızda Türkiye aleyhine gelişen bir tablo olduğunu görüyoruz. Türkiye, 2021 yılında Kolombiya ile yaptığı dış ticarette 1,2 milyar dolar açık vermişken, 2022 yılında 2,1 milyar dolara çıktı. Kolombiya’nın ithalatının yüzde 38 arttığı yılda, Türkiye’nin Kolombiya’ya ihracatı düşerken, ithalatı arttı. Bu tabloyu iki ülke açısından daha dengeli bir şekle dönüştürmek istiyoruz” diye konuştu.

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