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Dövizden TL'ye dönüş desteği uzatıldı
EKONOMİ 06.07.2022, 10:00
Tüzel kişilere TL'ye geçişte sağlanacak desteğin tarihi uzatıldı.ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Değişiklik kapsamında, tüzel kişilerin dövizden Türk lirasına geçişte sağlanacak destek için, söz konusu döviz tevdiat veya döviz cinsinden katılım fonu hesaplarının 31 Mart'a kadar açılmış olması şartı, 30 Haziran'a kadar uzatıldı.
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