Bursa Yenişehirli çiftçi planlı ekim istiyor

Planlı üretim modeline dikkat çeken Bursa'nın Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, sahada uygulanabilir bir planlı üretim modelinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Gürhan ADANA-Yenişehir Memleket /(BURSA İGFA)

Bursa'nın Yenişehir Ziraat Odası ve Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Sadi Aktaş, tarımsal üretim konusunda yapılması gereken en acil çalışmanın planlı üretim modeline geçiş olduğunu belirtti. Aktaş, sahada uygulanabilir bir modelin geliştirilmesi gerektiğine işaret etti.

Bazı dönemler bazı ürünlere alıcı çıkmadığını vurgulayan Aktaş, "Örneğin geçen yıllarda 15-20 bin dönüm alana ekimi yapılan domatesin üretildiği alanlar 8 bin dönüme kadar geriledi. Çiftçi, ürününü satacak pazar bulamıyor" dedi.

Biber çeşitleri için de planlı ekim modelinin uygulanması gerektiğine işaret eden Aktaş, ülke genelinde biber üretimi yapan bölgelerin arttığına dikkat çekti. Aktaş, "Ülkemizde birçok bölgede biber yetiştirilmeye başlandı. Tüketim de artmıyor. Bunlara karşılık Yenişehir Ovası'nda biber yetiştiriciliği aynı yoğunlukta sürüyor" diye konuştu.

Aktaş, "Çiftçimizin alın terinin karşılığını alabilmesinin yolu planlı üretimden geçiyor. Ülke genelinde bir ürünün ne kadar alanda yetiştirileceği iç piyasa ve ihracatın ihtiyacı göz önüne alınarak belirlenmelidir. Planlama kapsamında üretim yapan çiftçilere destek desteği verilmelidir" diye konuştu.

Tarımsal üretimde çeşit ve miktarın iç ve dış piyasa koşullarına ve taleplerine göre belirlenmesi gerektiğini söyleyen Aktaş, planlı üretim modeli sayesinde piyasadaki dalgalanmaların ve belirsizliklerin giderilebileceğini ve böylece hem üreticinin hem tüketicinin korunabileceğini kaydetti.