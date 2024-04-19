Bakan Işıkhan kolaylığı duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yurt dışı borçlanması yaparak aylık bağlanması müracaatında bulunan sigortalıların, "3201 Sayılı Kanuna Göre Aylık Talebinde Bulunanlara Mahsus Beyan ve Taahhüt Belgesini" e-Devlet'ten verebileceğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yurt dışı borçlanmasıyla aylık almak isteyenlerle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Işıkhan, paylaşımında, "Yurt dışı borçlanması yaparak aylık bağlanması müracaatında bulunan sigortalılarımızın işlemlerini kolaylaştırmak için bir yeniliği e-Devlet üzerinden hayata geçiriyoruz. Müracaatta bulunan vatandaşlarımız Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesine ek olarak sunulması gereken '3201 Sayılı Kanuna Göre Aylık Talebinde Bulunanlara Mahsus Beyan ve Taahhüt Belgesini' artık e-Devlet üzerinden verebilecek." ifadeleri kullandı.

https://twitter.com/isikhanvedat/status/1781217148867633555