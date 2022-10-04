9 ayda 8 milyonu aşkın yolcu taşındı

Türk Hava Yolları ve Lufthansa ortak kuruluşu SunExpress, 2022 yılının ilk üç çeyreğinde 8 milyonu aşkın yolcu taşırken, talebi karşılamak adına kapasite artışına gitti. Yaz sonrası oluşturulan ek kapasite bin uçuşa ulaştı.İSTANBUL (İGFA) - Türk Hava Yolları ve Lufthansa ortak kuruluşu SunExpress, havacılık sektöründeki 30 yılı aşkın tecrübesiyle 30 ülkede 60 destinasyona 175’ten fazla noktaya aktarmasız uçuş sunarak Türkiye turizmine değer katmaya devam ediyor.

Hava yolu 2022 yılının başından bu yana 8 milyonu aşkın yolcu taşırken, yaz sezonunun ardından devam eden talebi karşılamak amacıyla Eylül ayının ardından Ekim ayı için de kapasite artışına gitti.

YOLCU TRAFİĞİNDE İKİ KAT ARTIŞ

SunExpress, yılın başından beri uçuşlarında ortalama yüzde 86’lık bir doluluk oranı ile 8 milyonu aşkın yolcu taşıdı. Yolcu trafiğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre iki kat artış yaşanırken, pandemi öncesi 2019 yılı rakamları da aşıldı.

Şirketin 2022 için 10 milyon yolcu taşıma hedefini yıl tamamlanmadan aşması öngörülüyor.