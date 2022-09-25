Erbaş, Ulu Camii altındaki kütüphaneyi gezdi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in büyük gayretleriyle Ulu Cami’nin zemin katında açılan Halk Kütüphanesi ve Millet Kıraathanesi’ni Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ziyaret etti.ORDU (İGFA) - Ziyarette kütüphanelerin önemine vurgu yapan Erbaş, “Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın Ulu Camiimizin altında böyle bir yeri gençlerimizin hizmetine sunmuş olmasını gerçekten çok önemli buluyorum” dedi.

Bir dizi ziyarette bulunmak amacıyla Ordu'ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Başkan Güler’in “Kütüphaneler bilgi hazinesidir. Bu hazineleri daha da zenginleştireceğiz” sözlerinden hareketle Altınordu ilçesinde bulunan Ulu Cami’nin zemin katında hayata geçirdiği Ordu Büyükşehir Belediyesi Ulu Camii Halk Kütüphanesi ve Millet Kıraathanesi'ni ziyaret etti. Gençler tarafından ilginin oldukça yüksek olduğu kütüphanede Başkan Erbaş onlarla bir araya gelerek kütüphaneyi gezdi.

PROF. DR. ALİ ERBAŞ: “EMEĞİ GEÇEN HERKESTEN ALLAH RAZI OLSUN”

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan kütüphane ilgili duygu ve düşüncelerini paylaşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, kütüphane çalışmalarını çok önemli bulduğunu söyledi.

Kütüphanelerin önemine vurgu yapan ve yapılan çalışma dolayısıyla emeği geçenlere teşekkürlerini sunan Başkan Erbaş, "Öncelikle çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Bizim iç içe olmamız gereken ve özellikle gençlerimizin her zaman iç içe olması gereken yerlerden bir tanesi kütüphanelerdir ve elinden eksik olmaması gereken unsur ise kitaptır. Dolayısıyla burada Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın Ulu Camiimizin altında böyle bir yeri gençlerimizin hizmetine sunmuş olmasını gerçekten çok önemli buluyorum. El birliği ile kitabın, kütüphanenin daha da gelişmesi, gençlerimizin daha bilinçli daha şuurlu olarak yetişmesine katkı sağlar diye düşüyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.

HER KESİME HİTAP EDİYOR

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Altınordu ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Ulu Cami’nin zemin katında hayata geçirilen modern kütüphane 430 metrekare kapalı alan olarak inşa edildi. Kütüphane içerisinde grup çalışma alanı, tekli çalışma alanı, ofis, arşiv, danışma, kitaplıklar, klimalı ortam, internet imkânı ve WC yer alıyor. Her kesime hitap edecek şekilde hazırlanan kütüphane de ayrıca sosyal aktivite alanı olarak kafe, teras, masa tenisi alanı ve geniş bir bahçe de bulunuyor.