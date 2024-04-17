Bursa’da özel çocuklara yönelik Mükemmeliyet Merkezi

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından UNICEF iş birliği ile "Özel Eğitimde Mesleki Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında kurulan “Marmara Bölgesi Meslekî Özel Eğitim Mükemmeliyet Merkezinin” açılışı Yıldırım Hacı Mehmet Zorlu Özel Eğitim Meslek Okulunda gerçekleştirildi.

BURSA (İGFA) - Meslekî Özel Eğitim Mükemmeliyet Merkezi kurulumu programına, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Unicef Eğitim Sorumlusu Diana Kavi, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cevriye Ergül ile öğretmenler katıldı.

Programın açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, “Özel eğitim okullarımızda eğitim gören çocuklarımızın becerilerini, hayata tutunmalarını güçlendirecek bir merkezi, çocuklarımızın hizmetine sunmak üzere bugün bir aradayız. Bursa'da özel eğitim çocuklarımıza yönelik mesleki eğitim merkezimiz bulunuyor. Özel çocuklarımıza sunulan eğitim hizmeti aynı zamanda eğitime yönelik yapılan çalışmaların da bir göstergesidir. Eğitimde neyi ne kadar kaliteli yaptığımızı özel çocuklarımıza sunmuş olduğumuz değer, hizmet ve kaliteyle ölçebileceğimizi düşünüyorum. Bu merkezimizin çocuklarımıza kazandırılması ilimiz için daha kaliteli bir eğitim sunulması noktasında oldukça önemli. Bursa’daki özel eğitim öğrencilerimize yönelik hazırlanan mükemmeliyet merkezimiz ile öğretim programlarının, atölyelerin yenilenmesi, bir staj programının oluşturulması, öğretmenlerimizin mesleki eğitimlerine yönelik çalışmalar yürütülecek. Aynı zamanda sektörle iş birliğine yönelik çalışmalarda neye ihtiyacımız var, nerede problem yaşıyoruz, hangi alanlar güçlü yönlerimiz, hangi alanlarda bizim desteğe ihtiyacımız var bunları belirlemeye yönelik çalışmalar yürütülecek. Merkezimizin Bursa’mıza hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cevriye Ergül ise konuşmasında şunları söyledi: “Özel gereksinimli bireyler için bebekliklerinden itibaren özel eğitim hizmetleri sunuyoruz. Bunu da çeşitli şekillerde çeşitli kademelerde sunuyoruz. Yaptığımız çalışmaların amacı aslında onlara bir yetişkin olduklarında mümkün olduğunca bağımsız bir yaşam sürebilmelerini sağlamak. Topluma katılabilen, üretken aynı zamanda topluma da katkı sunabilen bireyler olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Millî Eğitim Bakanlığının koordinesinde UNICEF desteğiyle yürütülen bu çalışma ile hem okullarımızdaki bu çocuklara sunduğumuz özel eğitim hizmetlerini güçlendirmek ve mesleki becerileri en iyi şekilde sağlamak hem de istihdamlarına yönelik çalışmalar yaparak süreci çocuklarımız adına iyileştirme hedefiyle çalışmalar yürüteceğiz.”

Ortaöğretim kademesinde meslekî eğitim veren özel eğitim okullarının kurumsal kapasitesini geliştirerek, özel eğitim hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla UNICEF'in finansal desteği ve Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde düzenlenen proje kapsamında yedi bölgede kurulumu devam eden meslekî özel eğitim mükemmeliyet merkezleri kurulum çalışmaları ile il genelinde ilgili kurum, kuruluş ve sektörlere yapılan ziyaretlerle merkezin tanıtımı ve iş birliği kapsamında bir yol haritası oluşturularak çalışmalar gerçekleştirilecek.