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Pakistan Kara Kuvvetleri Ankara'da
DÜNYA 13.09.2023, 16:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Munir’i kabul ettiANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Syed Asım Munir'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.
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