Melita'dan Arslantepe'ye pedal çevirdiler

2. Uluslararası Melita’dan Malatya’ya Kültür, Sanat, Tarih, Arkeoloji, Turizm, Gastronomi ve Moda Günleri kapsamında Malatya Kent Konseyi Bisiklet Çalışma Grubu gönüllü üyeleri, Arslantepe’ye bisiklet turu düzenledi.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi önünde başlayan tur; İnönü Caddesi, Kışla Caddesi, Sivas Caddesi, Recai Kutan Caddesi, Göztepe Caddesi güzergâhları üzerinden Arslantepe Höyüğü’nde son buldu.

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan, Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Melita’dan Malatya’ya Arslantepe Buluşması 2 programı kapsamında bisiklet turu düzenlediklerini söyledi.

Artan “Bugün Malatya’nın fethinin 921. Yıldönümü. 18 Eylül 1101 tarihinde Melik Ahmet Danişmend Gazi Gümüştekin ve silah arkadaşları, Hz. Ömer zamanında daha önce fethedilmiş ve zaman zaman elimizden çıkan Malatya’yı fethetti. İnşallah ebediyen Malatya’mız yurdumuz olarak kalmaya devam eder ” dedi.

Malatya Kent Konseyi Bisiklet Çalışma Grubu Temsilcisi Mustafa Ekici, Kent Konseyi Bisiklet Çalışma Grubu olarak sosyal ve kültürel çalışmalara önem verdiklerini söyledi.

Arslantepe’de program ile ilgili söz alan gönüllü bisikletliler bu günün kendileri için çok anlamlı olduğunu, hem Malatya’nın fethinin 921. yıldönümü olması hem de Arslantepe Buluşması programına dâhil olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.