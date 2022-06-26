Kayyum Başkan Kars’ın yollarını yeniliyor

Kars Vali/ Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün talimatları doğrultusunda hazırlanan 2022 Yılı Yol Yapım ve Altyapı Çalışmaları kapsamında çalışmaları devam ediyor.

KARS (İGFA) - Kars Vali/ Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün talimatıyla geçtiğimiz yıl yapılan BSK yol yapım çalışmalarında deformasyona uğrayan yerler başta olmak üzere şehir merkezinde enerji nakil hatlarının yer altına alınması projesi kapsamında bulunan bölgeler ile belediye ekiplerince belirlenen diğer yerlerde Bitümlü Sıcak Asfalt (BSK) Yol Yapım, Kilit Parke Yol & Kaldırım ile Bazalt Kaldırım çalışmaları yıl içerisinde tamamlanarak halkın hizmetine sunulacak.

Devam eden çalışmalar kapsamında muhtelif alanlarda asfalt söküm ve trimer çalışmaları devam etmekte olup zemin sıkılaştırma çalışmalarının hemen ardından önümüzdeki günlerde BSK Asfalt Yol Yapımı, Kilit Parke Yol & Kaldırım ile Bazalt Kaldırım çalışmalarına başlanılacak.

2022 yılı Altyapı çalışma programımız kapsamında ayrıca Yeni İçme Suyu İshale Hattı Yapımı, Kanalizasyon Hattı Yapımı, Stabilize Yol Yapım, Aydınlatma, Peyzaj ve Ağaçlandırma Çalışmaları devam etmektedir.

Gazi Kars’ımızın modern ve estetik bir görünüme kavuşması için yürüttüğümüz altyapı, yol ve diğer çalışmalarımız sezon sonuna kadar aralıksız devam edecek.