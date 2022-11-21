Karapınar mahalle yollarına Büyükşehir standardı

Konya genelinde Büyükşehir sorumluluğundaki mahalle yollarında standardı yükseltmek için çalışmalarını sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, Karapınar’a sadece bu yıl 29 kilometre daha mahalle yolu kazandırdı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya merkez ve ilçelerdeki sorumluluk sahasında bulunan yollarda altyapıyı güçlendirmek için çalışıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2022 yatırım programına aldıkları Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki bütün mahalle yollarını tamamlamak için çalışmaları yoğun şekilde sürdürdüklerini ifade etti.

İlçe belediyelerinin ve AK Parti teşkilatlarının desteğiyle Türkiye’de Yeni Büyükşehir Yasası’nın en başarılı şekilde uygulandığı şehir olan Konya’da, mahalle yollarını Büyükşehir standardına yükseltmek için canla başla çalıştıklarını kaydeden Başkan Altay, bu kapsamda yalnızca bu yıl Karapınar ilçesine 27 milyon 550 bin lira maliyetle 29 kilometre daha mahalle yolu kazandırdıklarını ifade ederek, Karapınar’a ve Konya’ya hayırlı olmasını diledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi bu yıl Karapınar’da; 4 kilometrelik Oymalı Ayrımı - Akören Mahalle arası, 14.5 kilometrelik Devlet yolu ayrımı - Tilkili – Kayalı, 4.5 kilometrelik Demir Yaylası - Kuzukuyusu Arası, 6 kilometrelik Demir Yaylası - Tilkişar arası yollarını tamamlayarak hizmete açtı.