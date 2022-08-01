Gaziantep tesisleşmede altın çağı yaşıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, spor tesislerine ve spora ulaşılabilirlikte Gazi şehrin altın çağını yaşadığını söyledi.GAZİANTEP (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı’nın tatil döneminde tesislerde başlattığı yaz okullarında birçok spor branşında profesyonel hocalarla eğitimlerini sürdürüyor. Branşlardan bugüne kadar 41 bin 250 öğrenci yararlanırken kurslar boyunca toplamda 100 bin öğrenci sayısı hedefleniyor.

Vehbi Dinçerler Kapalı Spor Salonu’nda yapılan spor kurslarından yararlanan öğrencileri ziyaret eden Başkan Fatma Şahin, gençlerle bir süre sohbet etti, verilen eğitimleri bir süre izledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde projeler için gerekli olan tesislerin tümünün tamamladığının altını çizen Başkan Şahin, şu anda spor tesislerine ve spora ulaşılabilirlikte Gaziantep'in altın çağını yaşadığını belirterek, "Biz 18 yaş altı 600 bin çocuğu olan çok özel bir şehiriz. Bu çocuklarımızı fikren, ruhen ve bedenen geleceğe hazırlamamız gerekiyor. Bu yüzden çocuklarımıza kitap okutuyor, ‘Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur diyerek’ spor yaptırıyoruz. Burada taramalar yapıyoruz. Hangi çocuğun hangi spor dalında yeteneği var bunlara bakıyoruz. Çünkü yeteneğinin olduğu, sevdiğin alanda başarılı oluyorsun. Bu doğru yöntemden dolayı 3 yıl önce ilgili daire başkanlığını kurduğumuz günden bu yana bin 200 madalya kazandık. İşin başındakiler ve hocalarımız işinin ehli ve inançlı. Yakalanan başarıdan dolayı annelerimiz de çok mutlu. Bunun sonunda mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir Gaziantep’i inşa etmek için birlikteyiz" diye konuştu.

Ziyareti sırasında kurslardan yararlanan 14 yaşındaki otizmli Mahmut Kılıç’ı izleyen Şahin, daha sonrasında Kılıç ile sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.