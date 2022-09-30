Edirne Valisi Kırbıyık'ın Bulgaristan misafirleri

Bulgaristan Sofya Büyükelçisi, Filibe Başkonsolosu ve Burgaz Başkonsolosu, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık’ı ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / Keşan Postası (EDİRNE İGFA) - Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Edirne Valisi H.Kürşat Kırbıyık’ı ziyaret etti.

Ziyarette Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü ve Burgaz Başkonsolosu Senem Güzel'de Sekizkök’e eşlik etti.

Kendilerini burada misafir etmekten son derece memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali H. Kürşat Kırbıyık, "Büyükelçimize ve Başkonsoloslarımıza ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum. Ziyarette Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarımız ile ilgili yapabileceğimiz çalışmaları ve bölgesel projeleri değerlendirme şansımız oldu. Soydaşlarımızın varlığı ülkeler arası ilişkilerde bir nevi dostluk köprüsüdür. Bizler valilik olarak daima soydaşlarımızın yanındayız ve olmaya devam edeceğiz." dedi