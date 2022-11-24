Bilecik Pazaryeri'nde 35 yıllık sorun çözüldü

Bilecik’in Pazaryeri Belediyesi, çiftçilerin tarlalarına ulaşım sağladığı arazi yollarında her yıl yapılan tesviye çalışmalarına kalıcı çözüm üretiyor.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri ilçesinde 3 yıldan beri tarla ve arazi yollarına önem gösteren Pazaryeri Belediyesi genişletme ve bakım yaptığı yollara alt temel malzemesi sererek çiftçilere kalıcı yollar oluşturuyor.

Pazaryeri Belediyesi Fen İşleri ekipleri yaptıkları çalışmalarla kış ayı gelmeden tarla yollarına bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz Mayıs ayında Pazaryeri ilçesinde yolları bulunmayan arazilerde yapılan kadastro çalışmasıyla 500 dönümden fazla tarlanın yol sorunu çözülürken Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçede 35 yıl hiç bakılmayan arazi yollarının yapıldığını belirterek, toplamda 200 kilometre arazi ve tarla yolu yapıldığını ve bu yolların alt yol malzeme serilerek çiftçilere kalıcı bir hizmet sunulduğunu kaydetti.

Özellikle hayvancılıkla uğraşan besihaneler bölgesindeki çiftçilerin ahırlarına ulaşımında güçlük yaşadığını aktaran Başkan Tekin, ekiplerin çalışmasıyla yapılan hizmetten çiftçilerin son derece memnun olduğunu söyledi.

Yapılan çalışmaların kış gelmeden yaz ayına hazırlık olduğunu belirten Başkan Tekin, “Pazaryeri ilçemizin başlıca geçim kaynağı tarım ve hayvancılık. Çiftçilerimizin tarla ve bahçelerine hem traktörleri ile hem de otomobilleriyle rahat bir şekilde gidip gelmeleri için Fen İşleri ekiplerimiz çalışmaya devam ediyor. Yaptığımız çalışmalardan çiftçilerimiz son derece memnun. İnşallah emeklerimiz berekete dönüşecek” diye konuştu.