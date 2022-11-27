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Başakşehir’de ikinci Ketem Şubesi hizmete açıldı

Yerel 27.11.2022, 12:15
Başakşehir’de ikinci Ketem Şubesi hizmete açıldı

Sağlığın merkezi Başakşehir’de, kanserle mücadelede hayati öneme sahip Kanserde Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi’nin ikinci şubesi törenle hizmete açıldı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Sağlık merkezlerimiz ile vatandaşlarımıza şifa kaynağı olmaya devam edeceğiz” dedi.İSTANBUL (İGFA) - Mutluluğun şehri Başakşehir, sağlığın da merkezi oldu. Avrupa’nın en büyük yoğun bakım ünitesine sahip Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Başakşehir Devlet Hastanesi, semt poliklinikleri ve aile sağlığı merkezleri ile dikkat çeken ilçede, kanserle mücadelede hayati öneme sahip Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM)’in ikinci şubesi Bahçeşehir’de hizmete açıldı. Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi’ndeki KETEM şubesinin açılışına Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Sebahatdin Kayas, Başakşehir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Deniz Bilgin, MEMEDER Kurucu ve Onursal Başkanı Prof. Dr. Vahit Özmen ve Başakşehirliler katıldı.  

Her şeyin başı sağlık

Açılış töreninde konuşan Başkan Kartoğlu, “Erken teşhis hayat kurtarır” prensibiyle hizmet verecek yeni KETEM şubesinin hayırlı olmasını diledi. Her şeyin başı ve en büyük zenginliğin sağlık olduğuna işaret eden Başkan Kartoğlu, “Özellikle Başakşehirli kadınlarımıza şifa olacak yeni KETEM şubemiz ile sağlığın merkezi mottomuzu güçlendirecek ve bir adım daha ileriye götüreceğiz. Avrupa’nın en büyük sağlık komplekslerinden biri olan Çam ve Sakura Şehir Hastanemiz, Devlet Hastanemiz, semt polikliniklerimiz, aile sağlığı merkezlerimiz ve KETEM’ler ile vatandaşlarımıza şifa kaynağı olmaya devam edeceğiz inşallah.” diye konuştu.

Başakşehir’de sağlık altyapısı güçleniyor

Başakşehir’de sağlık yatırımlarının aralıksız devam ettiğini ifade eden Başkan Kartoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

“Başakşehir Belediyesi olarak sağlıklı toplum ve komşularımızın sağlığı için gerekli tüm adımları atıyoruz. Yeni yatırımlarla sağlık altyapımızı güçlendirmeyi sürdürüyoruz. İhtiyaç duyulan her mahallemizde yeni sağlık merkezlerimizi hizmete açıyoruz. Bu anlayışla, ilçemizdeki ilk şubesi Kayaşehir’de olan KETEM’in ikinci şubesini Bahçeşehir’e açtık.”

“Hayatınız bizim için değerli”

KETEM şubelerinin kanserle mücadelede erken teşhisin ne denli önemli olduğunu gözler önüne serdiğini belirten Başkan Kartoğlu, “Erken tanı, çağımızın en büyük hastalıklarından kanserle daha etkin mücadele etmeyi mümkün kılıyor. Bu sayede hayli maliyetli olan ileri seviyede tedavi maliyetlerinin de önüne geçiliyor. Komşularımıza buradan bir kez daha davette bulunuyorum; sağlığınız için merkezlerimizdeki tarama imkânlarından faydalanın, danışmanlık ve eğitim faaliyetlerinden de mutlaka yararlanın. Rahim ağzı kanseri, meme kanseri ve kolon kanserinde erken tanı imkânı sağlayan testleri düzenli olarak yaptırmayı ihmal etmeyin. Hayatınızın bizim için de değerli olduğunu unutmayın!” ifadelerini kullandı.

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