Afyonkarahisar'da kar yağışı başladı

Afyonkarahisar'da nihayet kar yağmaya başladı. Ege Bölgesi'nin soğuk iklimi ile ün salmış kenti Afyon beklediği kar yağışına kavuştu.İsteniş Hakan TÜPLEK / AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Afyonkarahisar'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede kentte etkisini hissettirdi.

Kentin önemli bir geçim kaynağı olan çiftçilik ve tarımla uğraşan kesim ise kar yağışından oldukça memnun olduklarını ifade ettiler.

Geciken kar yağışı kentte olan baraj göletlerinde de su seviyesinin etkili olması ile olumlu etkisini gösterdi.

Fotoğraf tutkunları da kar yağışını fırsata çevirerek deklanşörlerine basarak anı ölümsüzleştirdiler.

Öte yandan trafik kazalarının meydana gelmemesi için özellikle Sandıklı ‘Damlalı Boğazı’ ve Emirdağ yolu üzerinde olan ‘Köroğlu Beli’nde sürücülerin dikkatli olmaları istenildi.