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Adıyaman'da seyir halindeki araçtaki yangın ucuz atlatıldı!
Yerel 05.08.2022, 14:36
Adıyaman'da aracın motorundan çıkan yangınla seyir halindeki otomobil kullanılmaz hale geldi.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman'ın Altınşehir Mahallesi’nde meydana gelen olayda kent merkezi yönünde ilerleyen Rukan Ü. idaresindeki 10 PK 364 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.
Sürücü Rukan Ü., durumu fark ederken, bir anda alevler içerisinde kalan otomobili sağa çekerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen ekipler tarafından yangın 30 dakika süren çalışmanın ardından kontrol altına aldı.
Kullanılamaz hale gelen otomobildeki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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