Saros Körfezi’nde Yunusların 'veda' dansı!

Saros Körfezi'nin Gelibolu Pomakistan/ Yeniköy sahilinde Serhat Tutum ve Sezgin Zorlu’nun denize açıldıklarında kameralarına takılan Yunusların yarış halinde körfezde süzülerek ilerlemeleriyle ortaya renkli görüntüler çıkardılar.Erdoğan DEMİR / Keşan Postası (EDİRNE İGFA) - Körfezin bir ucunda Sazlıdere- Gökçetepe arasında ;Bilim insanlarının mevcut doğal yaşamın devamı, deprem riski ve çevre kirliliği oluşması açısından onay vermedikleri halde 4 yıldır yapımı süren FSRU liman inşaatının hızla ilerlemesiyle kirlenen denizde balıkların azaldığı gözlenirken, yunusların da sanki körfeze 'veda eder gibi' dans ederek uzaklaşmaları hoş görüntüler oluşturdu.

Yıl sonunda Avrupa ülkelerine doğalgaz aktarımı için körfeze gireceği iddia edilen onlarca dev LNG kargo gemileri gelip Saros’u hepten atıkları ve trafikleriyle kirletmeden Yunus balıkları özgürce dans ederek uzaklaştılar.

https://youtu.be/ccdfieiEQ5E